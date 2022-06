Costa Kreuzfahrten: Maskenpflicht an Bord entfällt

Costa Kreuzfahrten verkündete heute weitere Corona-Lockerungen: "Das Bordleben unterliege ab sofort keinen Einschränkungen mehr", so die Reederei. Neben dem Wegfall der Maskenpflicht ist auch Tanzen in den Bars und Clubs an Bord wieder erlaubt. Die Kinderbereiche und Wellness-Einrichtungen haben ebenso geöffnet wie alle Theater und Spezialitätenrestaurants. Auch Landausflüge - sowohl in Gruppen als auch individuell - sind wieder möglich. Dabei gelten die jeweiligen aktuellen Ländervorschriften.

2G und Test bleiben Pflicht

Voraussetzung für eine Costa Kreuzfahrt ist allerdings weiterhin ein vollständiger Impfschutz für alle Passagiere ab 12 Jahren oder der Genesenen-Status. Darüber hinaus ist ein zertifizierter Antigentest für alle Gäste ab zwei Jahren notwendig, der maximal 48 Stunden vor Reisebeginn durchgeführt wurde.

Aktuell bietet Costa Kreuzfahrten ein umfangreiches All Inclusive Angebot, das neben der Vollpension auch ein Getränkepaket, alle Trinkgelder an Bord sowie die kostenfreie Umbuchung bis 15 Tage vor Reisebeginn umfasst.

Sie interessieren sich für eine Kreuzfahrt mit Costa Kreuzfahrten?

Gleich hier Angebote finden

Persönliche Beratung und Buchung auch in allen ÖAMTC Reisebüro-Filialen.