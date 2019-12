Celebrity Cruises präsentiert Kreuzfahrtrouten 2021/22

Das bisherige Angebot an Reisezielen von Celebrity erweitert sich um acht neue Anlaufhäfen in den Jahren 2021/22, darunter Taranto, Italien; Salvador de Bahia, Brasilien; Ilocos, Philippinen; Ishigaki, Japan; drei neue Häfen in Griechenland - Zakynthos, Hydra und Thessaloniki; und die Kenai-Halbinsel in Homer, Alaska, das Highlight einer brandneuen Cruisetour, die 2021 debütiert. Darüber hinaus bietet die Premium-Kreuzfahrtlinie mehr als 125 Übernachtungen in 30 pulsierenden Reisezielen, sowie einzigartige Erlebnisse wie den Jahreswechsel in Uruguays Hauptstadt Montevideo, an.

„Unsere Mission bei Celebrity Cruises ist es, unseren Gästen mit der Kreuzfahrtsaison 2021/2022 möglichst viele unterschiedliche Facetten unserer weltweiten Destinationsziele zu öffnen. und ihnen unvergessliche Urlaubserinnerungen zu bieten",so Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises.

Als erstes Kreuzfahrtschiff in der Solstice-Klasse startet die modernisierte Celebrity Solstice für die Saison 2021/22 erstmals nach Asien, während Celebrity Infinity ihre erste Mittelmeersaison seit der Renovierung antritt. Celebrity Millennium sticht mit zwei neuen Reiserouten in die Karibik, darunter ein zehntägiger Aufenthalt in der östlichen Karibik und eine kurze, vier Nächte dauernde Wochenendreise nach Key West, Florida und Nassau, Bahamas.

Rabatt für Frühbucher

Ab sofort erhalten Reisende auf Buchungen für die Kreuzfahrtsaison 2021/22 (Reisezeitraum vom 30. April 2021 bis 30. April 2022) bis zum 31. Dezember 2019 exklusive Vergünstigungen, darunter 10% Rabatt auf Landausflüge, Xcelerate Pakete, sowohl Classic- als auch Premium-Getränkepakete, Spezialitätenrestaurants und vielem mehr.

