ÖAMTC: Erhöhte Unfallgefahr durch tiefstehende Sonne

Herbst und Frühling sind Jahreszeiten, in denen die tiefstehende Sonne Autofahrer:innen besonders häufig blendet, was leider zu oft mit schweren Unfällen endet. ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger kennt die Zahlen: "2022 sind auf Österreichs Straßen 20 Personen bei Unfällen in Folge von Blendung ums Leben gekommen, 1.600 wurden verletzt." Das Problem: Fällt die Sonne fast waagrecht durch die Windschutzscheibe, können andere Verkehrsteilnehmer:innen, Verkehrszeichen, Ampeln und Bodenmarkierungen besonders leicht übersehen werden.

Die ÖAMTC-Expertin erklärt: "Die Sichtbehinderung durch das gleißende Sonnenlicht kann für plötzliche Unsicherheit und Fahrfehler sorgen. Sogar kurze Zeit nach der Blendung kann die optische Wahrnehmung negativ beeinträchtigt sein. Das betrifft übrigens alle Verkehrsteilnehmer:innen – auch Fußgänger:innen und Radfahrer:innen können geblendet werden und dadurch Andere übersehen oder Situationen falsch einschätzen." Besondere Vorsicht gilt daher im Bereich von Kreuzungen und Zebrastreifen, in Wohnstraßen, nahe Schulen und Kindergärten sowie an Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Blendung vorbeugen, richtiges Verhalten – die Tipps der ÖAMTC-Expertin