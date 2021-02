ÖAMTC-Pannenhilfe mit Einsatz-Plus im Jänner 2021

Die größten Einsatzzuwächse verzeichnete die ÖAMTC-Pannenhilfe in Kärnten (+56 Prozent), gefolgt von Vorarlberg (+20 Prozent), Tirol (+15 Prozent) und Oberösterreich (+8 Prozent). In etwa gleich viele oder geringfügig weniger Einsätze gab es in Salzburg, der Steiermark sowie in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

"Die regionalen Rückgänge der Einsatzzahlen lassen sich durch den fehlenden Tourismus sowie einen Mobilitätsrückgang in den Abend- und Nachtstunden erklären. Tagsüber sind die Einsatzzahlen österreichweit auf bzw. über Vorjahresnivau", konkretisiert Samek.

Hauptpannenursache waren schwache, leere oder defekte Batterien, Probleme mit dem Motor, dem Starter oder der Lichtmaschine sowie Schwierigkeiten mit den Reifen.