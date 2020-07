Batterie-Streik in Kroatien

Passieren kann unterwegs leider immer etwas – und dabei spielt es keine Rolle, ob man auf einer Bergtour in Österreich unterwegs ist oder ein paar Tage im Ausland verbringt. Ziel und Aufgabe der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe ist es, Menschen in Not beizustehen und sie bestmöglich zu unterstützen. Dabei gilt es für die speziell geschulten Mitarbeiter, die Sie unter der Nothilfenummer +43 1 25 120 00 erreichen, so rasch und flexibel wie möglich zu handeln.

Der ÖAMTC Schutzbrief gilt in Österreich, allen Ländern Europas, in der Russischen Föderation, auf allen Mittelmeerinseln und in den außereuropäischen Mittelmeer-Anrainerstaaten sowie auf den Mittelmeer-Inseln, den Kanarischen Inseln, den Azoren und auf Madeira.

Der Schutzbrief gilt sowohl für den Schutzbriefinhaber als auch für dessen Partner sowie deren Kinder bis 19 Jahre – auch wenn sie getrennt verreisen.