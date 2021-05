Wiener Parkraum – weitere Schritte gefragt

Überparkte Anwohnerparkzonen und Wohngebiete im Bereich von U-Bahnstationen zeigen, dass das bestehende Modell seine Schwächen hat. Während die Innenstadt über ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln verfügt, sind Ziele in den Außenbezirken nur mit erhöhtem Zeitaufwand erreichbar. Ärgerlich ist laut dem Experten des Mobilitätsclubs, dass nur Beschränkungen, aber keine Angebote und Anreize geschaffen werden. "Die Park & Ride-Anlagen decken bei Weitem nicht den Bedarf. Wenn man will, dass die Menschen auf das Auto verzichten, muss man ihnen entsprechende Alternativen bieten", merkt der ÖAMTC-Experte an.