Volle Fahrt für Energiegemeinschaft

Am größten ÖAMTC-Stützpunkt Österreichs in Wien-West sorgt eine Photovoltaikanlage für umweltfreundlichen Antrieb. Das von Wien Energie errichtete Solarkraftwerk liefert aber nicht nur Sonnenstrom für den Standort, sondern versorgt auch private Haushalte in Wien. Der Mobilitätsclub nimmt als erster Gewerbekunde an der Pilot-Energiegemeinschaft von Wien Energie teil. In diesem Innovationsprojekt wird über eine digitale Plattform überschüssiger Sonnenstrom mit anderen Teilnehmern gehandelt und kann von diesen genutzt werden. So zeigen die beiden Unternehmen, wie eine über Sektoren und Branchen vernetzte Energiezukunft für mehr Klimaschutz in der Stadt aussehen kann.

Das Solarkraftwerk auf der 4.000 Quadratmeter großen Dachfläche produziert jährlich rund 509.000 Kilowattstunden Sonnenstrom. Damit spart der ÖAMTC beim Stützpunkt Wien-West jedes Jahr über 170.000 Kilogramm CO2 ein. Darüber hinaus erfolgt die Beheizung und Kühlung des gesamten Standortes mittels Solarenergie. Produziert die Photovoltaikanlage am ÖAMTC-Stützpunkt Wien-West mehr Strom als vor Ort benötigt, können Teilnehmer/-innen der Energiegemeinschaft diesen Sonnenstrom direkt für ihre Wohnungen beziehen. Übers Jahr können so bis zu 50 Prozent der Stromproduktion der ÖAMTC-Anlage gemeinschaftlich genutzt werden. In den nächsten Monaten sind sieben weitere Photovoltaikanlagen auf ÖAMTC-Stützpunkten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland geplant.

Seit März 2021 ist Wien Energie mit einem Zeittarif zudem Roamingpartner im ÖAMTC ePower Ladenetz. Damit steht ÖAMTC ePower KundInnen das gesamte öffentliche Wien Energie-Ladenetz in Wien zur Verfügung und vice versa.