Teilsperre der U4 am Wochenende

Um die öffentliche Anbindung des neuen BildungscampusChristine Nöstlinger im Nordbahnhofviertel bis zur Fertigstellung der Linie-O-Verlängerung zu gewährleisten, fahren die Shuttlebusse OE als direkte und schnelle Verbindung ab Praterstern.

Die Busse halten am Praterstern in der End- und Anfangshaltestelle der Linie 82A in der Walcherstraße (U-Bahn-Aufgang Lassallestraße). Von dort aus sind die Busse an Werktagen tagsüber alle 7 bzw. 8-Minuten, abends und an den Wochenenden im 15-Minuten-Intervall unterwegs.

Ab Samstag, 3. Oktober, fährt dann die Linie O auf ihrer verlängerten Route vom Praterstern über die Nordbahnstraße, Am Tabor und die Bruno-Marek-Allee entlang bis zum neuen Bildungscampus Christine Nöstlinger.