Sommerbaustellen in Wien

Jägerstraße/Wexstraße/Stromstraße

Arbeiten im Kreuzungsplateau

Verkehrsmaßnahmen: Einschränkungen, Fahrstreifensperren

Bauphase 3 bis 30. Juni .2021, 24:00 Uhr: Sperre der Linksabbiegespur von der Stromstraße kommend in Richtung Jägerstraße. Ebenso wird die Rechtsabbiegespur von der Wexstraße kommend in die Jägerstraße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Stromstraße wird über die Geradeausspur geführt. Die betroffene Buslinie 5B wird über die Klosterneuburger Straße und Pappenheimgasse umgeleitet.