Radarboxen und mobile Blitzer

Altes Aussehen, neue Technik: die neuen "Radarboxen" mit Lasermessung, optisch sind sie von den bisherigen kaum zu unterscheiden. Die neue Technologie hat jedoch eine geringere Messtoleranz zur Folge. Diese beträgt bei einem Tempolimit unter 100 km/h 3 km/h. Sind über 100 km/h erlaubt, herrscht eine dreiprozentige Toleranz. Hinzu kommt eine Straftoleranz, die jedoch nicht einheitlich geregelt ist. Achtung! Je nach Standort des Gerätes und Verkehrsbegebenheit kann auch in beiden Fahrtrichtungen geblitzt werden.

Derzeit bekannte Standorte:

Innerer Währinger Gürtel Höhe Einfahrt zum AKH

Südost-Tangente (A23) Hanssonkurve Richtung Norden vor dem Verteilerkreis

Floridsdorfer Brücke

Kagraner Brücke/Wagramer Straße

Bis 2020 sollen alle Geräte österreichweit auf die neue Technik umgestellt worden sein.

Mobiles Konzept mit ständigen Standortwechseln

In Wien setzt die Polizei auf ein mobiles Konzept. Die neuen Radargeräte können von Kabine zu Kabine gebracht werden, die Standorte, wo eine „scharfe“ Radarbox steht, werden also ständig gewechselt. Prinzipiell stehen Radarboxen an jenen Orten im Wiener Straßennetz, an denen es unfallträchtige Stellen, sehr hohes Verkehrsaufkommen und auch Beschränkungen aus Umweltgründen notwendig sind.