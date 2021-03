Neue Flotte für "Hallo Auto"

Beim Mobilitätsprogramm "Hallo Auto" lernen Volksschüler unter anderem den tatsächlichen Anhalteweg eines Fahrzeugs einzuschätzen. Dabei ist auch für Action gesorgt, wenn die Kinder in speziell umgebauten Fahrzeugen Platz nehmen und als Beifahrer auch selbst auf die Bremse steigen dürfen. Die Schulkinder lernen realitätsnah, dass sich der tatsächliche Anhalteweg eines Fahrzeuges aus Reaktions- und Bremsweg zusammensetzt. Dafür wurden von Suzuki Austria nun acht neue Fahrzeuge an den Mobilitätsclub ÖAMTC übergeben, der gemeinsam mit der AUVA das Programm in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland jährlich mit über 20.000 Volksschülern durchführt.