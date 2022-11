Erfolgsbilanz ÖAMTC PopUp Fahrrad-Stützpunkte

Von April bis Oktober tourte der ÖAMTC heuer mit seinem mobilen PopUp Fahrrad-Stützpunkt durch Wien, Niederösterreich und das Burgenland und kann nach Saisonende eine Erfolgsbilanz präsentieren: An insgesamt 31 Standorten im Osten Österreichs (19 NÖ, 8 Wien, 4 Bgld) waren über 100 Mitarbeiter:innen im Einsatz, servicierten über 2.000 Fahrräder kostenlos und informierten rund um das vielfältige ÖAMTC-Angebot für Radfahrende. Ernst Kloboucnik, ÖAMTC Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland resümiert: "Der ÖAMTC versteht sich als Partner für alle Formen von Mobilität. Unsere PopUp Fahrrad-Stützpunkte sind nur eines von vielen Angeboten und innovativen Ideen im Bereich Fahrräder. Wir freuen uns über den regen Zuspruch und die positiven Rückmeldungen der Besucher:innen. Für Frühling 2023 ist bereits eine Fortsetzung der Initiative geplant."

Sämtliche "Wehwehchen" konnten übrigens meist direkt vor Ort repariert werden: Egal ob Faltrad, E-Bike oder Lastenrad – bei den Aktionen wurden die Fahrzeuge kostenlos und ohne Anmeldung überprüft und wieder verkehrsfit gemacht. Am häufigsten mussten die Techniker Ketten schmieren, Bremsen und Schaltung einstellen sowie Reifen aufpumpen. Oft fehlten auch Lichter und Reflektoren.

ÖAMTC setzt auf umfassendes Leistungsangebot rund ums Fahrrad

Die mobilen PopUp Fahrrad-Stützpunkte wurden heuer das dritte Jahr in Folge angeboten. Sie sind ein weiterer Service des ÖAMTC für Radfahrende, nachdem der Mobilitätsclub als Antwort auf den Fahrradboom bereits seit einigen Jahren seine Angebote für die Zielgruppe erweitert und auch aktiv in die Infrastruktur investiert. Neben eBike- und Fahrrad-Kursen, Pannenhilfe für Radfahrende, Fahrradchecks an den Stützpunkten und einem Fahrrad-Sortiment in seinen Shops hat der ÖAMTC österreichweit auch Fahrrad-Stützpunkte errichtet. Dabei handelt es sich um SelfService-Stationen, die an stark frequentierten Plätzen und entlang von Radwegen zur Verfügung gestellt werden und an denen Radfahrende kleinere Mängel direkt selbst beheben können.

Die mobilen PopUp Fahrrad-Stützpunkte gehen jetzt zwar in Winterpause: Fahrradchecks können aber kostenlos und ganzjährig an allen ÖAMTC-Stützpunkten in Anspruch genommen werden. Bei einer Fahrradpanne können radelnde Mitglieder auf den Club zählen – Nothilfe kann telefonisch unter 120 oder per App angefordert werden. Weitere Infos und Tipps zu den Angeboten und Services des Mobilitätsclubs für Radfahrende findet man unter www.oeamtc.at/thema/fahrrad/.