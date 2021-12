Osttiroler Stützpunkt jetzt in Nußdorf-Debant

Der Club ist in Osttirol ab sofort in Nußdorf-Debant stationiert. Der alte Stützunkt in Lienz wurde aufgelassen und die Gelben Engel sind nun in Nußdorf-Debant direkt an der B100 zu finden.

Am neuen Stützpunkt wird derzeit noch im Probebetrieb gearbeitet, aber der Club steht allen uneingeschränkt zu Verfügung! Die offizielle Eröffnung des Stützpunkts ist für das Frühjahr 2022 geplant.

So erreichen Sie den Club in Osttirol: Drautal Bundesstraße 16, 9990 Nußdorf-Debant, Tel.: +43 4852 633 22