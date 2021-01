Innsbruck: Gratis-Parken am Samstag verlängert

Seit September 2020 ist das Parken in den Kurzparkzonen F, X, Y und C der Innsbrucker Innenstadt jeweils am Samstag gratis. Diese Regelung wurde verlängert und gilt nun bis Ende April 2021. Mit dieser Maßnahme soll die Wirtschaft im Stadtzentrum unterstützt werden.

Zuvor war in oben genannten Zonen am Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr eine Parkgebühr zu entrichten.