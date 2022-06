Teilnahmebedingungen Best Young Driver Contest

Der ÖAMTC* verarbeitet Ihre im Rahmen Ihrer Teilnahme am Bewerb "Best Young Driver 2022" bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Clubkarten-Nummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Führerschein-Nummer) zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs. Diese Daten werden für 3 Jahre gespeichert. Die Datenverarbeitung durch den ÖAMTC basiert auf den Teilnahmebedingungen. Ohne Bereitstellung der notwendigen Daten ist eine Teilnahme nicht möglich.

Die Daten der Startplatz-Inhaber (Name, Adresse, Clubkarten-Nummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Führerschein-Nummer) werden zur Durchführung des Bewerbs “Best Young Driver 2022“ an die ÖAMTC Fahrtechnik GmbH** bzw an die FiA*** weitergegeben.

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden Daten sowie auf Berichtigung und Löschung der Daten. Sie können ferner die Datenverarbeitung einschränken lassen und Widerspruch dagegen (Direktmarketing) erheben sowie die Übertragung der von Ihnen bereit gestellten Daten an andere Verantwortliche verlangen und erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen. Diese Rechte können Sie schriftlich an ÖAMTC, Datenschutz, Baumgasse 129, 1030 Wien oder per E-Mail an datenschutz@oeamtc.at ausüben. Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Bedenken gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen.

* Österreichischer Automobil-, Motorrad und Touring Club, Baumgasse 129, 1030 Wien, ZVR 730335108

** ÖAMTC Fahrtechnik GmbH. Baumgasse 129 1030 Wien Firmenbuchnummer: FN 215447 i.

*** Fédération Internationale de l’Automobile (FiA). Fédération Internationale de l’Automobile 8, Place de la Concorde, 75008 Paris, SIRET: 78435412800018