Startschuss für die Austria Simracing Team Trophy

Die Idee zu einer eigenen österreichischen Simracing Trophy stammt vom begeisterten Simracer Martin Potocnik, dessen Anliegen es ist, die Professionalität und die Anerkennung von Simracing-Veranstaltungen zu steigern. Ein großer Schritt ist dabei die Anerkennung der Austrian Simracing Team Trophy durch die Austria Motorsport Federation (AMF) als offizielle Motorsport-Veranstaltung. Das hat zur Folge, dass es auch in dieser digitalen Rennserie eine Rennleitung und offizielle Kommissare der AMF geben wird, die das Geschehen auf der Strecke überwachen und gegebenenfalls auch Strafen aussprechen.

Die AMF als oberste nationale Motorsport-Behörde steht voll hinter dem neuen Projekt, wie Generalsekretär Michael Fehlmann erklärt: „Simracing hat sich zu einem großen Bestandteil der Motorsportwelt entwickelt. Vom absoluten Profi bis hin zum Hobby-Racer, erlebt man praktisch von zu Hause Motorsport auf höchstem Niveau. Zahlreiche Talente wurden bereits im Rahmen von diversen Challenges entdeckt und fanden so Ihren Weg in ein echtes Renncockpit. Uns war es daher ein Anliegen auch in Österreich eine entsprechende Simracing-Serie auf höchstem Niveau im Rahmen der AMF zu etablieren. Besonders hervorheben wollen wir die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, die an der Umsetzung des Projekts mitgewirkt haben und somit den Startschuss für die 1. Austria Simracing Team Trophy ermöglicht haben.“