Spannende Ferienbetreuung gesucht?

Beim Themenschwerpunkt „Mobilität in der Stadt" erkunden die Kinder auf dem Fahrrad unseren Mobilitätspark, lernen beim ÖAMTC Verkehrssicherheitsprogramm „Hallo Auto" alles über das sichere Verhalten im Straßenverkehr, besuchen das Verkehrsmuseum der Wiener Linien und basteln mit unseren Experten aus der Innovationsabteilung eine „Stadt der Zukunft“.

Nach den ÖAMTC Schwerpunkten am Vormittag erwarten die Kinder am Nachmittag ein lustiges Spiel- und Bewegungsprogramm zum Toben und Auspowern, teils auch mit kleinen Ausflügen in die nähere Umgebung.

