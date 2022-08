Simon Seiberl ist Racing Rookie 2022

Das diesjährige Racing Rookie Finale fand am Wachauring in Melk statt. Simon Seiberl aus Windhaag bei Freistadt in Oberösterreich konnte sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen und darf sich auf einen rennfertigen Ford Fiesta ST-Boliden samt Starterpaket und Trainingseinheiten mit den Instruktor:innen der ÖAMTC Fahrtechnik im Gesamtwert von rund 40.000 Euro freuen.

Der beim Rennen noch 19-jährige Nachwuchspilot machte sich damit selbst das größte Geburtstagsgeschenk – in Kürze feiert er seinen 20er. Der Racing Rookie Bewerb hat sich über 19 Jahre zur größten Talentsuche im österreichischen Motorsport entwickelt und wird jährlich von den Partnern Ford, auto revue, der Austria Motorsport Federation (AMF) und der ÖAMTC Fahrtechnik gemeinsam ausgetragen. Insgesamt 20 ambitionierte Nachwuchs-Rennfahrer:innen im Alter von 16 bis 21 Jahren traten am 13. August in Ford-Boliden am Wachauring gegeneinander an. Die Ausscheidungsrunden fanden zuvor in den ÖAMTC österreichweiten Fahrtechnik Zentren statt.