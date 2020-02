Sicherheit in Rechtsfragen!

Bei Rechtsfragen rund um Auto, Verkehr und Reise suchten im Vorjahr 2.538 Salzburgerinnen und Salzburger die Hilfe der ÖAMTC-Juristinnen. Insgesamt erkämpfte der ÖAMTC Salzburg 464.500 Euro für seine Mitglieder. „In den meisten Fällen konnten wir außergerichtliche Einigungen erzielen", erläutert Martina Schlegel-Lanz, Leiterin der Rechtsabteilung beim ÖAMTC Salzburg. Hinzu kommen noch viele Beratungen zu Fragen betreffend Führerschein, Straßenverkehrsordnung oder auch Kaufvertrag und Gewährleistung.

Die meisten Anfragen gab es 2019 wiederum nach Verkehrsunfällen, gefolgt von Verwaltungsstrafen im In- und Ausland. Viele Mitglieder suchten beim ÖAMTC auch Rat und Hilfe nach Besitzstörungen.

Einen regelrechten Ansturm verzeichnet die Rechtsabteilung des ÖAMTC nach der Urlaubssaison. „Strafzettel reisen in der Regel nach“, weiß die Clubjuristin. Häufig geht es um Verwaltungsstrafen wie Geschwindigkeitsübertretungen oder verbotenes Fahren in verkehrsberuhigten Zonen in Italien. Einige Jahre dauern nun schon Probleme mit Falschparkern im Urlaubsland Kroatien an: Zahlungsaufforderungen in Höhe von 180 Euro bis zu 400 Euro sind – je nach Verfahrensstadium – keine Seltenheit. Die ÖAMTC-Juristin rät, sich vor Ort genau über die Parkbedingungen zu informieren und etwaige berechtigte Strafzettel sofort vor Ort zu bezahlen. „Fotografieren Sie am besten Ihre bezahlten Parkscheine und bewahren das Foto fünf Jahre lang auf, damit im Streitfall der Zahlungsnachweis belegt werden kann“, lautet der Rat der Expertin.

Kostenlose juristische Nothilfe. Exklusiv für ÖAMTC-Mitglieder!

Vor allem nach Verkehrsunfällen oder bei Problemen mit der Polizei im In- und Ausland sind die ÖAMTC-Juristen im Notfall rund um die Uhr erreichbar: in Österreich unter Tel. (01) 25 120 00 und aus dem Ausland unter Tel. +43 1 25 120 00.