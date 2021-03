Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf dieser Webseite erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

ÖAMTC Stützpunkt Zell am See

Ab Donnerstag, 1. April 2021, wird der Stützpunkt in Zell am See trotz laufender Bauarbeiten wieder geöffnet.

SAMTC STP Zell am See © Birgit Engelhardt