Ironman 70.3 Zell am See - Kaprun

Am Sonntag, 28.08., sind wegen des Ironman Zell am See-Kaprun einige wichtige Straßen gesperrt. So kann man von Osten her kurzfristig nicht zum Großglockner und Felbertauern zufahren. Zu den Verkehrsbehinderungen kommt es vor allem auf der Radstrecke. In Zell am See selbst muss man schon ab Freitag mit lokalen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperren rechnen.

Straßensperren auf der Radstrecke:

In Kaprun: Sportplatzstraße - Karl-Vogt-Straße - Thomas-Bernhard-Weg - Seeuferstraße von 11:00 Uhr bis 17:05 Uhr

B311, Pinzgauer Straße, zwischen Kreuzung Salzburgerstraße in Bruck an der Glocknerstraße und Straßenkreuzung L216 bei Lend von 11:00 Uhr bis 13:55 Uhr

L216, Dientner Landesstraße, zwischen Straßenkreuzung Lend/B311 und Straßenkreuzung Dienten/B164 von 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr

B164, Hochkönig Straße, zwischen Straßenkreuzung Dienten und Saalfelden/Kreuzung (Pfaffing Richtung Letting) von 11:45 Uhr bis 15:15 Uhr

Gemeindestraßen Zell am See von Kreuzung B164 bei Saalfelden über Letting - Bsuch - Harham - bis Kreuung B311 bei Maishofen von 12:15 Uhr bis 15:30 Uhr

B311, Pinzgauer Straße, zwischen Maishofen und Straßenkreuzung Schüttdorf/B168 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

B168, Mittersiller Straße, zwischen Straßenkreuzung Schüttdorf/B311 und Piesendorf von 12:15 Uhr bis 16:30 Uhr

L215, Kapruner Landesstraße, zwischen Straßenkreuzung Piesendorf und Kaprun von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Gemeindestraße Kaprun über über Kapruner Straße - Flugplatzstraße - Gletschermoorstraße - Ferry-Porsche-Straße - Gewerbestraße - Krösenbachstraße - Glocknerstraße von 12:30 Uhr bis 16:50 Uhr

Straßensperren als PDF hier.

Fahrplan für die Anreise mit der Lokalbahn Zell am See - Krimml hier.