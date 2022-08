Am Samstag, den 27. August 2022, fand im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden/Brandlhof das Finale von "Österreichs sicherster Motorradfahrer 2022" statt. Klemens Müller aus Donnersbach in der Steiermark konnte sich unter 44 Finalist:innen durchsetzen und sicherte sich mit seinem Sieg den begehrten Hauptpreis: eine Honda CBR650R Grand Prix Red im Wert von über 10.000 Euro. Knapp dahinter landete der Burgenländer Thomas Kirnbauer aus Kleinwarasdorf auf dem zweiten Platz. Er gewinnt eine iXS Motorradbekleidung im Wert von 1.000 Euro. Auf den dritten Platz fuhr wiederum ein Steirer: Matthias Di Battista aus Gnas – er erhält ein Set Michelin Motorradreifen, einen Michelin Chronograph und ein Ticket für den MotoGP 2023 am Red Bull Ring. Auf dem guten vierten Platz landete Johann Pichler aus Oberösterreich und wird mit einem Satz neuer Motorradreifen von Michelin inkl. Montage belohnt, zur Verfügung gestellt von Point-S Reifen Partner. Die Teilnehmer auf den Plätzen 5 bis 10 erhalten ein Personal Coaching bei der ÖAMTC Fahrtechnik.

Zum zweiten Mal wurde heuer ein zusätzlicher Sonderpreis der HDI verlost: ein mittels persönlichem Airbrush Design bemalter Motorradhelm im Wert von rund 300 Euro. Der vom österreichischen Airbrush-Künstler Peter Wendy gestaltete Helm geht an Sabine Obermüller aus Graz. Zudem erhalten alle Finalist:innen ein Probe-Abo des "Motorrad Magazin".