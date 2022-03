ÖAMTC und UNIQA vereinfachen Aufladen von E-Autos

„Im Bewusstsein unserer gesellschaftlichen Verantwortung haben wir in öffentlich zugängliche Ladestationen für alle Menschen in Österreich investiert“, sagt Wolf Gerlach, Vorstand Operations in der UNIQA Insurance Group. Darüber hinaus profitieren UNIQA Mitarbeitende und Kundinnen und Kunden an eigenen Ladepunkten von einem zusätzlichen internen Kontingent; auch im UNIQA Tower, der damit eines der größten derartigen Garagenprojekte in Wien darstellt.

„Nach umfassenden Vor-und Beratungsgesprächen haben wir Ladesäulen und Wallboxen an UNIQA Standorten von Vorarlberg bis Wien installiert. Zusätzlich übernehmen wir die weitere Betreuung und Administration der neuen Infrastruktur", fasst Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, zusammen.