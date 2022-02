ÖAMTC und ATV Aichfeld-TV: Kooperation im Sinne mobiler Menschen

Ab sofort kommen die Zuschauer des steirischen Privatsenders ATV Aichfeld TV in den Genuss der vom ÖAMTC für seine Kanäle produzierten Videobeiträge. Der regionale Sender, der auch österreichweit und in Deutschland (Bundesland Hessen) zur Ausstrahlung gelangt, bietet damit ergänzend zum Wochenprogramm zusätzliche Sendungen an, die sich der Mobilität in all seinen Facetten widmen.

"Wir produzieren seit Jahren qualitativ hochwertige Videobeiträge im Sinne unserer Mitglieder und ihrer Bedürfnisse und Interessen. Die Leistungen des ÖAMTC sowie Informationen, die für mobile Menschen unerlässlich sind, bringen wir auf unseren Videokanälen zusammen. Wir freuen uns über die Kooperation mit dem steirischen Sender", sagt Martin Paweletz, Head of Communications beim ÖAMTC.

Aichfeld TV zählt zu den Pionieren auf dem heimischen TV-Markt. Seit mehr als 25 Jahren produziert der Sender erfolgreich für die steirische Region. "Die Kooperation mit dem ÖAMTC ist für uns der nächste logische Schritt, unser Programmschema mit zusätzlichem Qualitätscontent anzureichern. Denn wie unsere Umfragen gezeigt haben, stehen Mobilitätsthemen bei unserem Publikum hoch im Kurs", zeigt sich ATV Aichfeld TV-Geschäftsführer Walter Winter erfreut.