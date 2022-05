ÖAMTC Pannenhilfe: Mit what3words

Das 2013 gegründete Unternehmen what3words stellte sich der Herausforderung, Lokalisierungen benutzerfreundlich und unabhängig von herkömmlichen Andressen zu machen. what3words teilte die gesamte Erdoberfläche in 57 Billionen Quadrate (drei mal drei Meter) ein, jedem dieser Quadrate wurde eine Kombination aus drei Wörtern zugeteilt. So lautet die Dreiwortadresse für das ÖAMTC Mobilitätszentrum in Wien-Erdberg „schlank.gestreift.knödel“. Ein Algorithmus bildet diese Wortkombinationen so, dass Wörter, die leicht verwechselt werden könnten, möglichst weit auseinander liegende Punkte bezeichnen. Durch dieses System ist jeder Punkt der Erde – egal ob in einem Ozean, einem Wald oder in der Wüste – auffindbar, auch wenn er keine herkömmliche Adresse hat.