ÖAMTC-Pannenhilfe 2022: 661.488 Einsätze

661.488 Einsätze verzeichnete die ÖAMTC-Pannenhilfe im Jahr 2022 in ganz Österreich. Das entspricht rund 1.812 Einsätzen täglich. Im Vergleich dazu rückte die Pannenhilfe 2021 insgesamt 673.900-mal aus – die Zahl der Einsätze ist somit leicht zurückgegangen.

Die häufigste Pannenursache war eine leere oder schwache Batterie. "Die Sommermonate sind für die Pannenhilfe eher eine Herausforderung, da die Hitzetage zunehmen und damit mehr Einsätze zu verzeichnen sind. Neben einem einsatzstarken Sommer ist aber auch der Dezember grundsätzlich ein Monat mit sehr vielen Pannenhilfen – geprägt durch das Einkaufsgeschehen mit der damit verbundenen Mobilität. Und gerade der heurige Dezember hat mit einer kälteren Wetterphase begonnen. Allgemein blieb eine Winterkälte 2022 aber aus, was zum Teil den Rückgang der Einsätze erklärt", so Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe.

Im Monatsvergleich zeigt sich ein starker Sommer für die Pannenhilfe des Mobilitätsclubs: Die meisten Einsätze in Österreich fielen zwar in den Dezember (70.181 Einsätze), dahinter liegen aber der August (58.986) und der Juli (58.387). Die wenigsten Einsätze wurden im Februar (46.115) registriert. Der einsatzreichste Tag des Jahres 2022 war der 13. Dezember mit 4.927 Einsätzen. Wenn die Panne vor Ort nicht behoben werden konnte, kam der ÖAMTC-Abschleppdienst zum Einsatz – das war im Vorjahr österreichweit rund 243.400-mal der Fall. Im Vergleich zum Jahr 2021 waren die Pannenhilfe-Einsätze zwar etwas weniger, bei den Abschleppungen gab es aber ein Plus von ca. 4,3 Prozent.