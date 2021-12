ÖAMTC-Pannenhelfer befreit Kind aus versperrtem Auto

So schnell kann’s gehen: Gerade als Christian W. nach einer raschen Besorgung im Baumarkt wieder zu seinem 4-jährigen Sohn in den Wagen steigen wollte, funktionierte der Funkschlüssel nicht mehr. Jeder Aufsperrversuch schlug fehl. Noch dazu war auch das Handy von Christian W. im versperrten Auto geblieben. Das ÖAMTC-Mitglied versuchte, seinen Sohn von außen so gut es ging zu beruhigen. Der 4-jährige Manuel verstand, dass sein Papa schnell Hilfe holen würde. Ein hilfsbereiter Passant borgte Herrn W. sein Handy, mit dem er dann glücklicherweise die ÖAMTC-Nothilfe unter 120 verständigen konnte.

Pannenhelfer Josef Derfler aus Melk war schnell zur Stelle.