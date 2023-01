PV-Offensive: 1,1 MEGAWATT STROM

Land OÖ. Photovoltaik-Strategie 2030

"Die PV-Offensive des ÖAMTC ist aber auch ein weiterer wichtiger Impuls für die Elektromobilität in Oberösterreich. Die Statistik Austria weist für 2022 österreichweit 34.165 neu zugelassene reine Elektrofahrzeuge (ohne Hybride) aus, das sind 15,9% der gesamten Pkw-Zulassungen von 215.050 Pkw. Davon entfallen 6.279 auf OÖ, das sind wiederum 17,1% der gesamten PKW-Zulassungen in OÖ von 36.793 Pkw. Damit befindet sich Oberösterreich in der Zulassungsstatistik auf dem 2. Platz unter den Bundesländern: hinter Wien auf Platz 1 und vor Niederösterreich auf Platz 3“, hebt Landesrat Achleitner hervor.

Energiebedarf zu großen Teilen aus Solarenergie gedeckt

„Mit dem großflächigen Ausbau der PV-Anlagen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zur Transformation Richtung nachhaltige Mobilität. Die Investition ist für uns in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Da die Energie aufgrund unserer Betriebszeiten an den Stützpunkten in erster Linie tagsüber benötigt wird, können wir dort einen Eigenverbrauch von 40 bis 60 Prozent abdecken. In der Landeszentrale in Linz sind es sogar fast 100 Prozent. Der aus Sonnenenergie produzierte Strom fließt in den Betrieb der Stützpunkte, aber auch in die dortigen ÖAMTC ePower-Ladestationen. So können wir E-Fahrzeuge mit zusätzlichem Strom aus erneuerbarer Energie versorgen. Überschüssig produzierte PV-Energie wird ins örtliche Stromnetz eingespeist“, erläutert ÖAMTC Landesdirektor Harald Großauer.

Projektpartner LINZ-ENERGIESERVICE GmbH-LES

Die LES unterstützt seit vielen Jahren unzählige oberösterreichische Unternehmen dabei, deren Gesamt-Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig den Anteil an erneuerbarer Energie zu erhöhen. „Die LINZ AG setzt seit vielen Jahren zahlreiche Schritte in Richtung Energiesparen und Nachhaltigkeit. Einen wichtigen Schwerpunkt setzen wir dabei bei der Photovoltaik. In diesem Großprojekt steht die LES dem ÖAMTC in ganz Oberösterreich beim Erneuerbaren-Ausbau entscheidend zur Seite“, sagt Mag. DI Josef Siligan, LINZ AG-Vorstandsdirektor Energie.

Erhöhung der Betriebssicherheit

Die PV-Anlagen dienen dem ÖAMTC OÖ neben der Reduktion seines Energieverbrauchs und dem Erneuerbaren-Ausbau auch zur Vorsorge gegen Stromausfälle. Bereits jetzt ist die ÖAMTC Landeszentrale, die auch die Einsatzleitstelle der Notrufnummer 120 für Oberösterreich und Salzburg beherbergt, mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ausgestattet. Damit ist bei einem Stromausfall der Betrieb für etwa fünf Stunden sichergestellt. Auch beim Wiederhochfahren nach einem Stromausfall wird im Nothilfe- und Informations-Service des Clubs volle Leistung benötigt, da die Mitglieder nicht nur in Mobilitätsfragen auf die telefonische Auskunft des Clubs vertrauen.