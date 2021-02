ÖAMTC OÖ-Umfrage:

In regelmäßigen Abständen eruiert der ÖAMTC Oberösterreich in Zusammenarbeit mit den Linzer Marktforschern von Spectra das Mobilitätsverhalten der Oberösterreicher. „Wir haben 2017 eine Studie durchgeführt, diese vor wenigen Wochen wiederholt und die Erkenntnisse miteinander verglichen. Als Mobilitätsclub ist es uns wichtig zu wissen, wie die Menschen unterwegs sind und wie sie die künftigen Entwicklungen einschätzen“, erklärt ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer.

Die wesentlichsten Erkenntnisse

Drei Viertel aller Oberösterreicher, die morgens die Wohnung bzw. das Haus verlassen, um in die Arbeit bzw. in die Ausbildungsstätte zu gelangen, legen derzeit den Weg mit dem Auto zurück. Im Vergleich zu 2017 zeigen sich insgesamt - insbesondere bei den Einpendlern nach Linz und bei den Pendlern innerhalb der Landeshauptstadt - signifikante Corona-bedingte Auswirkungen: „Der Autonutzer-Anteil stieg im Allgemeinen enorm an, besonders aber unter den sogenannten Stadt-Pendlern, also jenen Menschen, die sich auf ihrem morgendlichen Weg innerhalb der Stadt Linz bewegen. Gleichzeitig rasselt die Öffi-Nutzung in den Keller: 2017 gaben 86% der Befragten an, regelmäßig mit Straßenbahn und Bus unterwegs zu sein, nun sind es nur mehr 29%“, sagt Großauer.