Neuer ÖAMTC-Stützpunkt in Grieskirchen

Transparent, barrierefrei, modern, energieeffizient – so präsentiert sich der neue ÖAMTC-Stützpunkt in Grieskirchen an der Johannesstraße. In nur elf Monaten Bauzeit errichtete der Mobilitätsclub das neue Gebäude direkt neben dem bisherigen Standort, der in den vergangenen Jahren bereits aus alle Nähten platzte: „Als der alte Stützpunkt im Jahr 1995 in Betrieb ging, betreute das Grieskirchner ÖAMTC-Team etwa 7.500 Mitglieder. Heute nehmen sich Stützpunktleiter Raimund Burgstaller und seine 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mehr als 19.000 Mitglieder an. Werden die kostenlos geschützten Kinder und Jugendlichen den Mitgliedern hinzugerechnet, dann sind es sogar 25.000 Clubkarten-Besitzerinnen und Besitzer im Einzugsgebiet“, erklärt ÖAMTC Oberösterreich-Präsident Karl Pramendorfer.

Mitgliederbetreuung auf höchstem Niveau

Der neue Stützpunkt Grieskirchen verfügt über elf modernste Prüfplätze, ein völlig neues Shop-Konzept, einen Kinderspiel-Bereich, Wohlfühlzonen, Beratungsplätze sowie Räumlichkeiten für Schulungen, Besprechungen und Vorträge: „Neue Antriebstechnologien, autonomes Fahren, die Digitalisierung und die rasch fortschreitende Verbreitung von immer komplexeren Fahrerassistenzsystemen rücken mehr und mehr in den Vordergrund. Diese rasanten technischen Weiterentwicklungen machen es notwendig, unsere Infrastruktur zu modernisieren. Der Neubau des Stützpunkts Grieskirchen ist ein weiterer Schritt, um unsere Mitglieder mit gutem Gefühl in die Zukunft zu begleiten und ihnen auch künftig ÖAMTC-Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten zu können“, sagt Harald Großauer, Landesdirektor des ÖAMTC Oberösterreich.

Pilotprojekt: Prüfstand für Assistenzsysteme

Im Zuge des Neubaus wurde in Grieskirchen ein Pilotprojekt realisiert, das für den gesamten Mobilitätsclub zukunftsweisend ist. „Als erster Stützpunkt in Österreich verfügt der ÖAMTC Grieskirchen über einen eigenen Prüfstand für Assistenzsysteme, an dem elektronische Helfer kalibriert bzw. neu eingestellt werden können. Außerdem ist der Stützpunkt der erste in Oberösterreich mit einer eigenen Hebebühne für Motorräder“, so Großauer.