Mobilität in Oberösterreich

In der Region Innviertel zeigt sich, dass das Auto zur Erreichung von Arbeits- oder Ausbildungsstätten noch bedeutsamer ist als im Österreich-Ergebnis. Interessant ist auch, dass sich in dieser Region lediglich 49 Prozent der Fußgänger mit der Straßenbeleuchtung zufrieden gaben – im Oberösterreich-Schnitt sind es 60 Prozent. Weniger Zufriedenheit besteht auch generell mit dem Angebot an Gehwegen im Gemeindegebiet.

Auch im Traunviertel sind die Gehwege ein Thema. 65 Prozent der befragten Fußgänger geben österreichweit an, mit dem Zustand zufrieden zu sein, oberösterreichweit sind es 66 Prozent. Im Traunviertel beträgt der Zufriedenheitsgrad jedoch nur 51 Prozent. Hinsichtlich der Ausgaben für Infrastruktur zum Ausbau und Erhalt von Landesstraßen ist der Anteil der schlechten Bewertungen im Traunviertel deutlich geringer als im Österreich-Ergebnis. Sechs Prozent der befragten Personen in ganz Österreich bewerten diese in ihrer jeweiligen Region als überhaupt nicht gut – in Oberösterreich sind es 5 Prozent. In der Region Traunviertel tun dies nur zwei Prozent.

In der Region Linz-Wels zeigt sich als Besonderheit, dass das Auto zur Erreichung wichtiger Ziele wie Arbeits- und Ausbildungsstätte oder Apotheke noch bedeutsamer ist als im Österreich-Ergebnis. Außerdem sind die befragten motorisierten Verkehrsteilnehmer mit dem zeitgerechten Erreichen von Zielen deutlich weniger zufrieden als die Befragten im österreichischen Gesamtergebnis – 49 zu 68 Prozent.

Die Region Steyr-Kirchdorf sticht vor allem beim Verhalten der Fußgänger besonders positiv hervor. Im Österreich-Ergebnis geben 59 Prozent der befragten motorisierten Verkehrsteilnehmer an, mit dem regelkonformen, rücksichtsvollen Verhalten von Fußgängern zufrieden zu sein. In Steyr-Kirchdorf sind es sogar 74 Prozent. Höher ist hier auch die Zufriedenheit mit der Infrastruktur von Gehwegen. Auch die Ausgaben für Bahninfrastruktur werden kaum negativ bewertet. Nur 8 Prozent der teilnehmenden Personen beurteilen die Ausgaben für den Ausbau und Erhalt der Schienen- und Bahninfrastruktur mit nicht gut – im Österreich-Schnitt sind es 17 Prozent.

Die Auswertungen für die Region Mühlviertel zeigen, dass hier noch mehr Menschen täglich den Pkw nutzen. Das Fahrrad hingegen wird tendenziell weniger genutzt. Es geht auch hier eindeutig hervor: Das Auto ist in punkto Verkehrsmittel die Nummer eins. Wenig überraschend ist, dass dem Stau ein besonderer Stellenwert zukommt: 14 Prozent sind im Mühlviertel mit der Zuverlässigkeit der Zielerreichung in der geplanten Zeit nicht zufrieden, währenddessen es in Österreich lediglich 5 Prozent sind. Auch die Bewertung der Bahninfrastruktur ist im Mühlviertel schlechter als im Oberösterreich-Ergebnis. So beurteilen 41 Prozent der befragten Oberösterreicher die Ausgaben für den Ausbau und Erhalt der Schienen- und Bahninfrastruktur in ihrer jeweiligen Region mit gut – in der Region Mühlviertel tun dies nur 23 Prozent. 33 Prozent bewerten die Bahninfrastruktur sogar als „überhaupt nicht gut“.

Bahn, Bus & Rad

Mehr als die Hälfte der österreichischen Landbevölkerung gibt an, das Fahrrad nie oder nur selten zu nutzen, weil die jeweiligen Ziele nicht in zumutbarer Zeit erreichbar sind. 44 Prozent klagen außerdem über mangelnde Radwege. Mehr als drei Viertel der Befragten nutzen Öffis nicht oder nur selten, hauptsächlich wegen schlechten direkten Verbindungen. Etwas weniger, aber dennoch die Mehrheit gibt an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einem unzumutbaren Zeitrahmen ans Ziel zu gelangen.