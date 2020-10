Langsam werden die Tageslichtzeiten wieder kürzer und das Unfallrisiko für Fußgeher steigt im Herbst und Winter massiv an. Hauptgrund sind die schlechteren Sichtverhältnisse in den gefährlichen Tagesrandzeiten.



Ein großer Teil der Unfälle könnte verhindert werden, wenn Fußgeher rechtzeitig für Autofahrer erkennbar wären. Das Land Oberösterreich hat daher wieder die Initiative „Mach Dich sichtbar“ gestartet, die von ÖAMTC und Arbö unterstützt wird. Ab sofort erhalten Sie - solange der Vorrat reicht - in allen oberösterreichischen ÖAMTC-Stütz­punkten kostenlose Reflektor-Bänder, die Sie mit einem Handgriff an der Kleidung, der Handtasche oder an der Schultasche befestigen können.



Diese praktischen „Klackbänder“ erhöhen die Sicherheit entscheidend. Dunkel gekleidete Fußgänger können bei schlechter Sicht im Abblendlicht vom Autofahrer erst aus 25 bis 30 Metern Entfernung wahrgenommen werden, während ein Fußgänger mit reflektierender Kleidung schon aus 130 bis 160 Metern gesehen wird.