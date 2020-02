Lenkrad statt Kochlöffel

Auch für Klaus Eglseder ist es eine Selbstverständlichkeit, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen: „Es ist für mich nicht die erste Aktion, die ich gemeinsam mit Edith umsetze. Ich helfe ihr gerne und unterstütze sie schon seit vielen Jahren. Ich finde ihr Engagement wirklich toll“, so der Koch der Hoftaferne in Neuburg am Inn. Erfahrungen hat er auch bereits mit Fahrtechnik-Trainings: „Es ist das fünfte oder sechste Training, das ich absolviere. Es macht immer wieder Spaß und bringt auch was. Gerne würde ich einmal in Schweden auf Eis mit meinem Auto so ein Training absolvieren. Das wäre sicherlich ein absolutes Highlight“, so Eglseder.

Wirtshaus Hoftaferne