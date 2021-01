Kfz-Lehrlinge gesucht

Auf der Suche nach einer spannenden und zukunftsorientierten Lehre an einem sicheren Arbeitsplatz? Der ÖAMTC Oberösterreich hat noch Lehrstellen für angehende Kfz- Technikerinnen und -Techniker frei. „Wir legen großen Wert auf umfassende Ausbildung und bieten ein hohes Qualitätsniveau. Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte der Zukunft, die Connected Car, vernetzte Mobilität und die Digitalisierung mitgestalten werden“, sagt ÖAMTC-Personalmanagerin Edith Preinfalk. Die angehenden Gelben Engel profitieren zudem von der enormen Erfahrung und Professionalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die Schulung seiner Lehrlinge betreibt der Club ein eigenes Kompetenz Center, in dem Trainer das Wissen aufbereiten und weitergeben. Zudem gibt es an jedem Stützpunkt einen persönlichen Lehrlingsausbildner bzw. Lehrlingsausbildnerin, der oder die den Lehrlingen mit Wissen, Rat und Tat zur Seite steht. Wer eine Lehre beim ÖAMTC Oberösterreich beginnen möchte, kann sich für Ausbildungsbeginn 2021 unter www.oeamtc.at/karriere bewerben.