Helfer erleben 2021

Ein Feuerwehrauto von innen betrachten. Die Rotkreuz-Suchhundestaffel hautnah erleben. Mit der Crew eines Notarzthubschraubers ein Selfie machen. All das und noch vieles mehr erwartet die Besucher bei der dritten Auflage des "Helfer erleben"-Aktionstages, am 25. September 2021, in der ÖAMTC Landeszentrale in Linz.

Helfer_Hubschrauber.jpg © ÖAMTC Oberösterreich

Wenn es darum geht, rasche Hilfe zu leisten, arbeiten viele Einsatzorganisationen Hand in Hand - wie z.B. Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung und natürlich auch der ÖAMTC. Beim Aktionstag „Helfer erleben“ werden am Samstag, 25. September 2021, beim ÖAMTC Linz in der Wankmüllerhofstraße 60, die vielen Helferinnen und Helfer der verschiedenen Einsatzorganisationen vor den Vorhang geholt. Auf die Besucher warten eine Leistungsschau der Einsatzkräfte und jede Menge Vorführungen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Außerdem gibt es ein tolles Kinderprogramm mit Zauberer, Kasperl, Hüpfburg und jeder Menge Vorführungen zum Mitmachen.