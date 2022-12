Gemeinsame Lichtaktion

Gerade in den dunklen Herbst- und Wintermonaten sind funktionierende Scheinwerfer essenziell für die Verkehrssicherheit. In einer gemeinsamen Aktion postierten sich ÖAMTC-Techniker und Polizeibeamte auch heuer an vielbefahrenen Strecken in Oberösterreich und brachten defekte Fahrzeugscheinwerfer wieder zum Leuchten.

Wer mit unzureichender Fahrzeugbeleuchtung unterwegs ist, kann sich schnell einen Strafzettel einhandeln. Im Schnitt ist sogar jeder fünfte Autofahrer mit mangelhafter Lichtanlage unterwegs. Die Mängel reichen von falsch eingestellten, über verschmutzte und beschädigte bis hin zu defekten Scheinwerfern. „Eine einwandfreie Funktion der Beleuchtung ist aber gerade in der dunklen Jahreszeit wesentlich, um ausreichend zu sehen und rechtzeitig gesehen zu werden. Da Defekte bei der Licht-Anlage zu den häufigsten Mängeln zählen, haben wir gemeinsam mit der Polizei an verschiedenen Stellen in Oberösterreich Fahrzeuge mit fehlerhaften Scheinwerfern aus dem Verkehr gezogen. Das kaputte Lämpchen haben wir vor Ort kostenlos ausgewechselt“, erklärt ÖAMTC-Cheftechniker Manfred Schöberl den Hintergrund der Verkehrssicherheitsaktion.

Licht statt Strafzettel

ÖAMTC-Teams von allen 18 Stützpunkten in Oberösterreich waren in den vergangenen Tagen in den Abendstunden gemeinsam mit Polizisten im Einsatz. Die Fahrzeughalter waren durchwegs positiv überrascht, denn statt Abmahnung oder Strafzettel konnten sie nach nur wenigen Minuten ihre Fahrt mit einer voll funktionsfähigen Beleuchtung wieder fortsetzen. Insgesamt konnten 188 defekte Lampen getauscht werden. Standen die Lenker:innen unter Zeitdruck oder war der Austausch zu zeitaufwendig, gab es Gutscheine für einen kostenlosen Austausch an einem ÖAMTC-Stützpunkt.

Aktion mit Vorzeigecharakter

Auch die Polizei zieht positives Resümee. „Mit jeder getauschten Lampe machen wir Oberösterreichs Straßen ein Stück sicherer. Zusätzlich schafft die Aktion wieder mehr Bewusstsein für das Thema Sichtbarkeit, denn die schlechten Sichtverhältnisse bei Nebel und in der Dämmerung bzw. Dunkelheit erhöhen das Unfallrisiko. Wenn wir auch nur eine gefährliche Situation dadurch vermieden haben, ist die Aktion ein voller Erfolg“ sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.