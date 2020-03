Gasanlagen-Überprüfung bei Camper

Mittlerweile fordern zahlreiche Campingplätze sowohl in Österreich als auch in anderen Ländern eine Bescheinigung in Bezug auf die einwandfreie Funktionsweise der Gasanlagen. Der ÖAMTC Oberösterreich bietet an vielen Stützpunktendiese Gasanlagen-Überprüfung (G107) für Wohnmobile und Wohnwägen an.

Geprüft werden können:

Flüssiggas-Anlagen mit einem Höchstverbrauch von 1,5 kg/h zu Wohnzwecken in Straßenfahrzeugen und in Wohneinheiten zur vorübergehenden Nutzung

Flüssiggas-Anlagen welche nach EN 1949 aufgebaut sind und einen max. Betriebsdruck von 50 mbar nicht überschreiten

Nicht überprüft werden:

Gewerblich genutzte Anlagen

Aussteller-Wohnwägen

Bauwagen

LKW Aufbauten

Mobile Jägerstände

Anlagen, welche nicht der EN1949 entsprechen

Anlagen mit höheren Gasverbrauch

Folgende Services werden durchgeführt:

Identitätsprüfung

Sichtprüfung

Dichtheitsprüfung mit Prüfpumpe

Überprüfung von Verschraubungen und Komponenten im Hochdruckbereich (mit Lecksuchspray)

Brennprobe (inkl. Regler-Überprüfung)

Im Anschluss daran wird eine Prüfbescheinigung ausgestellt sowie eine Plakette angebracht.

Zusätzlicher Hinweis:

Im Rahmen der Identitätsprüfung muss überprüft werden, ob es sich um das Fahrzeug handelt, das in der Gasprüfbescheinigung beschrieben ist.

Zulassungsschein

Erstbescheinigung nach G107

An folgenden Stützpunkten wird die Campinggasanlagen-Überprüfung durchgeführt: