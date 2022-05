Feierliche Eröffnung des ÖAMTC Vöcklabruck

Transparent, barrierefrei, modern, energieeffizient – so präsentiert sich der neue ÖAMTC-Stützpunkt Vöcklabruck seit dem Dezember vergangenen Jahres an seiner neuen Adresse in Timelkam, Straß 22. Im Rahmen einer Feier wurde der Standort nun offiziell in Betrieb genommen.

Seit dem 5. November 1973 ist der ÖAMTC in Vöcklabruck fest verankert – der damalige Stützpunkt bestand aber lediglich aus einem kleinen Häuschen. „Es war ein Außenposten, der insgesamt elfte Standort des Clubs in Oberösterreich und der zweite, nach Bad Ischl, im Salzkammergut. Das Jahr 1973 war übrigens eine wahrliche Stützpunkt-Offensive des ÖAMTC: Mit Wels, Perg, Rohrbach, Vöcklabruck und Mondsee wurden gleich fünf Standorte in diesem Jahr eröffnet – der nahegelegene Standort in Mondsee folgte bereits einen Monat nach Vöcklabruck. Die Häuser hatten jedoch noch keine Ähnlichkeit mit den heutigen Bauten. Zumeist waren es einfache Garagen. Am 26. Oktober 1994 folgte dann die Eröffnung des ehemaligen Vöcklabrucker Standortes in der Kopernikusstraße. Vom einsamen Außenposten an der Landestraße ins Herz der städtischen Mobilität. Das neue ÖAMTC-Dienstleistungszentrum in Vöcklabruck ist ein Flaggschiff für Österreich… und es ist der ganze Stolz seiner Mannschaft – hieß es damals. Und auch heute sind wir sehr stolz, diesen Stützpunkt für unsere Mitglieder nun offiziell eröffnen zu dürfen“, so ÖAMTC Oberösterreich-Präsident Karl Pramendorfer.

Offizielle Eröffnungsfeier

Im Rahmen einer feierlichen Eröffnung mit etwa 100 Ehrengästen, wurde der Stützpunkt Vöcklabruck nun offiziell in Betrieb genommen. „Ich wünsche euch viel Freude mit dem Neubau, viele tolle Erlebnisse und weiterhin alles Gute. Ihr habt nun perfekte Rahmenbedingungen, um die 25.000 Mitglieder in eurem Einzugsgebiet bestens zu betreuen – und ich bin davon überzeugt, in den nächsten Jahren werden es noch um einige mehr“, wünschte Präsident Pramendorfer dem Vöcklabrucker Team alles Gute.