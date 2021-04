50 Jahre ÖAMTC Freistadt

„Der Stützpunkt Freistadt, der in Zusammenarbeit mit der Elan-Tankstelle in der Linzer Straße 44 errichtet wurde, ist, wie die schon bestehenden Stützpunkte in Steyr, Uttendorf, Ried im Innkreis und Bad Ischl, mit modernsten Prüfgeräten ausgestattet“ – so stand es in der Mai-Ausgabe des auto touring 1971 geschrieben. 20 Jahre lang, fast auf den Tag genau, war das Team des ÖAMTC Freistadt an diesem Standort tätig, bevor es am 19. April 1991 in ein neues Gebäude an der Südeinfahrt von Freistadt, direkt an der B125 gelegen, weiterzog. Vier Mitarbeiter nahmen sich damals den 5.000 Mitgliedern an. „Das neue Gebäude ist fast neunmal so groß, wie der bisherige Stützpunkt und besitzt ausreichende Leistungsreserven für die Zukunft. Wir legen großen Wert auf die Schaffung von optimalen Arbeitsbedingungen und eine hohe Umweltverträglichkeit“, sagte der damalige Direktor des ÖAMTC Oberösterreich, Franz Mayr, in seiner Eröffnungsansprache im Jahr 1991. 7,5 Millionen Schilling investierte der Club in das neue Gebäude.