50 Jahre ÖAMTC Bad Ischl

Am 11. Mai 1990 wurde dann aber tatsächlich ein eigener, großer und zeitgemäßer Stützpunkt errichtet: „Mit dem neuen Stützpunkt in Bad Ischl leistet der ÖAMTC einen wesentlichen Beitrag zur Tourismus-Infrastruktur in dieser beliebten Ferienregion. Denn die zahlreichen in- und ausländischen Gäste erwarten auch während ihres Urlaubes eine kompetente Hilfe und Betreuung rund ums Auto. Deshalb nahm die Zahl der vom Stützpunkt Bad Ischl betreuten Touristen in den vergangenen Jahren laufend zu. In den Sommermonaten ging bereits die Hälfte der Arbeitskapazität der ÖAMTC-Mitarbeiter in der Kaiserstadt für die Betreuung der Urlauber auf“, stand damals im auto touring geschrieben. Das Team war zu diesem Zeitpunkt auf vier Techniker angewachsen, Peter Grieshofer verstärkte den Stützpunkt Bad Ischl.

Mittlerweile besteht das Bad Ischler Team aus acht Kolleginnen und Kollegen und auch der damalige Standort ist bereits Geschichte…