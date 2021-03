20 Jahre ÖAMTC Christophorus 10

Leitzentrale, Christophorus 10, guten Morgen – seit dem 1. April 2001 meldet sich die Crew des C10 mit diesen Worten bei der Einsatzzentrale des OÖ. Roten Kreuzes jeden Morgen einsatzbereit. Mehr als 20.000 Mal hoben sie seitdem ab, um Menschenleben zu retten.

Von 1988 bis zum 31. März 2001 erfolgte die Rettung aus der Luft in Oberösterreich noch durch die Crew des Martin 2, der Rettungshubschrauber des Innenministeriums. Nach 13 Jahren und 8.823 Einsätzen übernahm am 1. April 2001 die ÖAMTC-Flugrettung den Standort in Linz/Hörsching.

Mag. Karl Pramendorfer, Präsident ÖAMTC Oberösterreich:

Der Christophorus Flugrettungsverein ist ein von den Landesvereinen des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclubs (ÖAMTC) gegründeter, nicht auf Gewinn ausgerichteter und gemeinnütziger Verein. Wir bezwecken damit die Schaffung von Einrichtungen zur optimalen notärztlichen Versorgung von Notfallpatienten mit Notarzthubschraubern. Nicht die Patientin bzw. den Patienten so schnell wie möglich ins Krankenhaus, sondern das Spital - also den Notarzt - so schnell wie möglich zur Patientin, zum Patienten bringen - diese Grundsätze der modernen Notfallmedizin stehen seit der Gründung Pate für die ÖAMTC-Flugrettung. 1983 gab der ÖAMTC den Startschuss mit dem Christophorus 1 in Innsbruck. Heute sind in ganz Österreich auf 17 Standorten Notarzthubschrauber im Einsatz.

Mehr als 1.000 Mal pro Jahr hob die Crew des Christophorus 10 ab. Rund 74 Prozent der Rettungsflüge von Christophorus 10 sind Primäreinsätze, bei denen das Notfallteam direkt zum Verletzten kommt und die lebensnotwendige Erstversorgung vornimmt. Zu 94 Prozent liegt der Notfallort in Oberösterreich. Knapp die Hälfte der Rettungsflüge gelten internistischen und neurologischen Notfällen. An zweiter Stelle der Einsatzstatistik liegen Arbeits- und Haushaltsunfälle, gefolgt von Verkehrsunfällen.

Die speziell ausgebildete Crew setzt sich aus einem 3-er Team zusammen: Flugrettungsarzt, Flugretter und Pilot. Die Piloten sind Angestellte des ÖAMTC, die Flugretter rekrutieren sich vom OÖ. Roten Kreuz, die Flugrettungsärzte werden durch das Linzer Kepler Universitätsklinikum bereitgestellt.

Ich bedanke mich bei allen Partnerinnen und Partnern, insbesondere dem Land Oberösterreich, dem Roten Kreuz, der Bergrettung, allen anderen Einsatzorganisationen, dem Kepler Universitätsklinikum sowie dem Flughafen Linz-Hörsching recht herzlich für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit.

OA Priv.-Doz. Dr. Martin Dünser, stellvertretender leitender Flugrettungsarzt Kepler Universitätsklinikum:

Im Schnitt vergehen 13 Minuten, bis Flugretter und Arzt vom Christophorus 10 am Notfallort eintreffen. Durch diese rasche notärztliche Versorgung steigen die Überlebenschancen der Patientinnen und Patienten und auch die Wahrscheinlichkeit, das Unglück ohne Spätfolgen zu überstehen. Auch der rasche und schonende Transport durch den ÖAMTC-Notarzthubschrauber in das geeignete Spital wirkt sich positiv auf die Heilungschancen aus.

Die besonderen Herausforderungen der Flugrettungsärzte bzw. des gesamten Flugrettungsteams sind vor allem die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird. Wir befinden uns in der Regel im freien Gelände, am Berg oder in der beengten Kabine des Hubschraubers. Außerdem ist zumeist die Erkrankungs- bzw. Verletzungsschwere der Notfallpatienten in der Flugrettung verglichen mit dem bodengebundenen Notarztdienst höher.

Um als Flugrettungsarzt am Christophorus 10 mit an Bord zu sein, muss grundsätzlich die Facharztausbildung abgeschlossen sein. Zusätzlich brauchen die Ärztinnen und Ärzte ein gültiges Notarztdiplom sowie eine mehrjährige Erfahrung im boden-gebundenen Notarztdienst. Weiters müssen unter anderem ein medizinischer Leistungscheck sowie mehrere spezielle Ausbildungen absolviert bzw. bestanden werden.

Speziell in jüngster Vergangenheit hat der Christophorus Flugrettungsverein die Ausbildung zum Flugrettungsarzt zunehmend standardisiert und auch wichtige Aspekte der Teamzusammenarbeit und Flugsicherheit einfließen lassen. Im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte hat sich selbstverständlich vieles weiterentwickelt: Das Equipment wurde kleiner, mobiler, leistungsstärker und sicherer. So führen wir zum Beispiel seit einem Jahr ein handliches Ultraschallgerät im Tablet-Format in unserer Ausrüstung mit. Dies erlaubt uns bei ausgewählten Patientinnen und Patienten (z.B. Mehrfachverletzte, Patientinnen und Patienten mit Herzkreislaufstillstand) wichtige diagnostische oder prognostische Aussagen zu treffen.

Aktuell überarbeiten wir gerade die gesamte medizinische Ausrüstung, die wir am Christophorus 10 mitführen. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei der medizinischen und technischen Ausrüstung für die Versorgung von schwerverletzten Patienten gewidmet. In Zukunft werden wir einen eigenen Einsatzrucksack für die Behandlung von Schwerverletzten mitführen. Wir haben dabei auch die Erfahrungen von anderen Rettungshubschrauber-Systemen, wie der in der Trauma-Versorgung weltbekannten London Air Ambulance, einfließen lassen.