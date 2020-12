Spatenstich für neuen ÖAMTC-Stützpunkt Hollabrunn

Der altgediente ÖAMTC-Stützpunkt in Hollabrunn weicht 33 Jahre nach seiner Eröffnung einem modernen Neubau am gewohnten Standort. Der neue Stützpunkt bietet vor allem eines, wie ÖAMTC-Landesdirektor Ernst Kloboucnik unterstreicht: „Mehr Platz. Die steigenden Mitgliederzahlen im Bezirk erfordern diese Investition, schließlich verfolgen wir den Anspruch, stets besten Service für die Mobilität unserer Mitglieder zu bieten.“ Am 9. Dezember 2020 erfolgte der Spatenstich für den Neubau.

Der neue Stützpunkt verfügt über drei Prüfspuren mit jeweils zwei möglichen Arbeitsplätzen und über einen großzügig angelegten Schalterraum für umfassende Dienstleistungen und Beratungen. Rund 19.000 Kundenkontakte werden hier künftig pro Jahr erwartet. Ein großes Lager, Sanitär- und Sozialflächen im Obergeschoß sowie ein variabler Besprechungsraum runden das Gebäudekonzept ab, das aus der Feder der HUSS HAWLIK Architekten ZT GmbH entstammt.

Auch Bürgermeister KommR Ing. Alfred Babinsky zeigte sich beim Spatenstich von dem Projekt angetan: „Ich gratuliere dem ÖAMTC zu diesem neuen und innovativen Stützpunkt! Mit der Errichtung wird ausreichend Platz für die Mitgliederbetreuung in einem modernen Umfeld geboten und somit dem Anspruch ‚Service auf höchstem Niveau‘ Rechnung getragen.“