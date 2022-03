ÖAMTC St. Pölten: Neueröffnung am 1. April

Für rund 33.000 Clubmitglieder im Bezirk ist der ÖAMTC Stützpunkt St. Pölten Anlaufstelle Nummer 1 in Sachen Mobilität. Im April ist es endlich soweit: Der neue Standort, an dessen Errichtung seit Ende 2020 fleißig gearbeitet wurde, öffnet seine Pforten. Und damit nicht genug – am neuen ÖAMTC Areal in St. Pölten wurde zudem ein großes Aus- und Weiterbildungszentrum für die Mitarbeitenden des Mobilitätsclubs errichtet. Das Schulungsgebäude beinhaltet auch eine eigene Lehrlingswerkstätte zur Ausbildung des Fachkräfte-Nachwuchses – eine nachhaltige Investition in Know-how und Leistungsstärke.

Inbetriebnahme am 1. April

Der neue Stützpunkt St. Pölten vereint sämtliche ÖAMTC-Dienstleistungen, die das breite Spektrum individueller Mobilität abdecken, unter einem Dach: Schalter und Shop, Reisebüro, Versicherungs-Service, Rechtsberatung und natürlich alle technischen Services und Prüfdienstleistungen des Clubs – in einer über 700 m2-großen Prüfhalle auf dem neuesten Stand der Technik. Auch die mobile Pannenhilfe für den Bereich NÖ-Mitte findet am hiesigen Standort ihren neuen Heimathafen. Ab 1. April sind die Gelben Engel in St. Pölten schon am neuen Stützpunkt in der Mariazeller Straße 220 am Werk, um die Mitglieder wie gewohnt in ihrer Sicherheit und Mobilität zu unterstützen.

Eröffnungsfeier am 23. April

Feiern Sie mit uns! Der ÖAMTC lädt seine Mitglieder herzlich zur großen Eröffnung am neuen Stützpunkt St. Pölten ein.

Wann: 23. April 2022, 10-17 Uhr

Wo: Mariazeller Straße 220, 3100 St. Pölten

Zutritt über: Brunnenfeldgasse 7

Es erwarten Sie zahlreiche Highlights: Christophorus Helikopter, Flotte der ÖAMTC Pannenhilfe, E-Mobility, spezielle Eröffnungsangebote, ein großes ÖAMTC Gewinnspiel, Spiel & Spaß für Kids u.v.m.



Wir freuen uns, Sie am neuen Stützpunkt in St. Pölten begrüßen zu dürfen!