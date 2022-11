ÖAMTC eröffnet neuen Stützpunkt in Scheibbs

Gemeinsam mit zahlreichen Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Partnerorganisationen wurde der neue Standort in Scheibbs feierlich eröffnet. Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte vor Ort zur Eröffnung des neuen Stützpunktes in seinem Heimatbezirk: "Fast eine halbe Million Menschen in Niederösterreich vertraut auf die Expertise und Leistungen des ÖAMTC. Mit diesem innovativen Stützpunkt präsentiert der Mobilitätsclub ein weiteres Vorzeigeprojekt, das sowohl den Bedürfnissen der Zukunft gerecht wird als auch die niederösterreichischen Mitglieder und ihre vielfältige Mobilität gänzlich in den Mittelpunkt stellt."

Eine nachhaltige Investition in die Zukunft

Nach 35 Jahren erfuhr der Stützpunkt eine Rundumerneuerung – entstanden ist ein moderner und vor allem nachhaltig konstruierter Neubau am gewohnten Standort. "Als moderner Mobilitätsclub wollen wir unseren Mitgliedern stets die höchstmögliche Qualität im Service bieten. Beständiges Mitgliederwachstum, vielfältigere Mobilitätsformen und die zukunftsorientiere Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen erfordern auch den konsequenten Ausbau unserer Infrastruktur", sagt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. "Mit dem neuen Stützpunkt in Scheibbs haben wir ausreichend Platz und Kapazitäten für die umfassende Betreuung unserer Mitglieder geschaffen."

ÖAMTC-Präsident Günter Thumser ergänzt: "Für den ÖAMTC als verantwortungsbewusste und stetig wachsende Organisation nehmen die Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit seiner Infrastruktur einen hohen Stellenwert ein. Und gerade unsere Stützpunkte sind das Rückgrat des Clubs. Es freut mich zudem ganz besonders, dass der erste Stützpunkt-Neubau, den ich als Präsident miteröffnen darf, in meiner Heimatregion angesiedelt ist."

Dank Photovoltaikanlage am Dach versorgt sich der Stützpunkt weitestgehend selbst mit erneuerbarer Energie, Heizung und Kühlung erfolgen mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Als Baumaterial für den modernen Stützpunkt kam vorwiegend der nachhaltige Rohstoff Holz zum Einsatz.