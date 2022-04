ÖAMTC eröffnet neuen Stützpunkt & Ausbildungszentrum in St. Pölten

Der neue Standort des ÖAMTC in St. Pölten wurde gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Partnerorganisationen feierlich eröffnet. Neben seinem innovativen Stützpunkt in Niederösterreichs Landeshauptstadt feierte der Mobilitätsclub zudem ein weiteres Novum: Erstmals in der Geschichte des Clubs wurde eine landesweite Bildungseinrichtung geschaffen – das ÖAMTC Ausbildungszentrum für technische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter und Lehrlinge.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte vor Ort zur Eröffnung des neuen Stützpunktes: „Seit 57 Jahren ist der ÖAMTC in unserer Landeshauptstadt präsent und mittlerweile vertraut fast eine halbe Million Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf die Expertise und Leistungen des ÖAMTC. Mit der Neuerrichtung des Stützpunktes samt eigenem Ausbildungszentrum präsentiert der ÖAMTC ein echtes Vorzeigeprojekt: Einerseits stellt der ÖAMTC einmal mehr seine Mitglieder und ihre Mobilität in den Mittelpunkt. Andererseits investiert der Club in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stärkt damit seine Position als wichtiger Arbeitgeber in der Region.“

„Mit dem neuen ÖAMTC-Standort in St. Pölten haben wir ausreichend Platz für die umfassende Betreuung unserer Mitglieder sowie die optimale Schulung und Ausbildung unserer Mitarbeitenden geschaffen – und nicht zuletzt dank eines ökologischen Gesamtkonzepts auch einen Standort, der den Bedürfnissen der Zukunft gerecht wird. Für den ÖAMTC als verantwortungsbewusste und stetig wachsende Organisation nehmen die Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit seiner Infrastruktur einen hohen Stellenwert ein“, so Gottfried Wanitschek, Präsident des ÖAMTC.

„Der Stützpunkt des ÖAMTC in St. Pölten ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil unserer Infrastruktur. In der Landeshauptstadt und dem umgebenden niederösterreichischen Zentralraum sind es über 50.000 Mitglieder, für die hier die Anlaufstelle Nummer 1 in Sachen Mobilität ist. Der Standort ist eine wichtige Investition für die Autofahrerinnen und Autofahrer in unserer Stadt und darüber hinaus“, so Bürgermeister Matthias Stadler.