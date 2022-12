Mehr Sichtbarkeit auf Österreichs Straßen

Im Zuge der diesjährigen Lichtaktion mussten bei insgesamt 478 Fahrzeugen, die aufgrund von Beleuchtungsmängeln angehalten wurden, 618 Lampen getauscht werden. In den meisten Fällen handelte es sich um defektes Abblend- oder Begrenzungslicht. Auch Mängel an der Kennzeichenbeleuchtung wurden häufig festgestellt. Des Öfteren stellte sich beim Licht-Check infolge einer Anhaltung sogar heraus, dass noch weitere Lampen defekt waren – bei einem Fahrzeug in Wien-Donaustadt mussten z. B. acht Lampen auf einmal erneuert werden.

Eine Auswertung der §57a-Begutachtung an den ÖAMTC-Stützpunkten ergab, dass Defekte am Zustand, an der Funktion und bei der Einstellung der Licht-Anlage zu den häufigsten schweren Mängeln bei der Pickerl-Überprüfung zählen. Demnach ist jede:r siebente Autofahrer:in hierzulande mit einer mangelhaften Fahrzeug-Beleuchtung unterwegs – im Osten Österreichs sogar jede:r sechste Lenker:in.