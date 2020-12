LED-Scheinwerfer halten nicht unbedingt ein Autoleben lang

LEDs haben im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung um das Jahr 2000 Einzug gehalten. Mittlerweile werden nur noch wenige Neuwagen ausgeliefert, die nicht auf diese Technik setzen. Aus Sicht des Mobilitätsclubs eine positive Entwicklung, denn LED bringt gegenüber Halogen- und Xenon-Systemen eine deutliche Sichtverbesserung bei Dunkelheit. "Ein weiterer Vorteil von LED liegt, wie von Herstellerseite immer wieder zu hören ist, in der langen Lebensdauer: Bis zu 15 Jahre sollen die Leuchten halten", erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

Abgesehen davon, dass viele Menschen ihr Fahrzeug länger als die genannten 15 Jahre nutzen: Was passiert, wenn dazwischen ein Defekt auftritt? Recherchen des Mobilitätsclubs zeigen: In den meisten Fällen wird es teuer. "Im Gegensatz zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lichtquellen fix mit dem Scheinwerfer verbunden", weiß Kerbl. "Es ist also nicht mehr ohne weiteres möglich, einzelne Dioden zu tauschen, meist muss der komplette Scheinwerfer ersetzt werden, wenn ein oder mehrere Lämpchen kaputt gehen." Das ist wiederum nur in einer Fachwerkstätte möglich.