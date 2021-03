Kinder gehören im Straßenverkehr zu den schwächsten Teilnehmern

Kinder brauchen Bewegung, bevorzugt an der frischen Luft – in Zeiten der Pandemie gilt das mehr denn je. Im Straßenverkehr kann es jedoch schnell herausfordernd für sie werden: Im Jahr 2019 verunglückten auf Österreichs Straßen insgesamt 1.278 Kinder unter 15 Jahren, die aktiv am Verkehrsgeschehen teilgenommen haben (Quelle: Statistik Austria; nicht inkludiert sind Unfälle als Mitfahrende im Kfz). Interessantes Detail: Etwa doppelt so viele Buben (865; 67,7 Prozent) wie Mädchen (413; 32,3 Prozent) waren daran beteiligt. ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger über den Hintergrund: "Studien zeigen, dass Buben am Gehsteig häufiger in Fahrbahnnähe spielen, hüpfen und rennen, riskantere Querungsmöglichkeiten über die Straße wählen und unaufmerksamer sind. Unterschiede gibt es auch in der Entwicklung und Wahrnehmung."

Warum sind Kinder besonders gefährdet?

Die Verkehrspsychologin erklärt warum Buben oder Mädchen im Straßenverkehr besonders gefährdet sind: "Können Kinder erst einmal laufen, sind Bewegungsdrang und Entdeckerfreude grenzenlos – Gefahrenbewusstsein und Wahrnehmung sind dagegen noch nicht so ausgeprägt." Insbesondere Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter sehen, hören und reagieren anders als Erwachsene. Räumliche Wahrnehmung fällt ihnen schwer, sie können Entfernungen von anderen Verkehrsteilnehmern noch nicht gut abschätzen, haben längere Reaktionszeiten, sind sehr spontan und leicht ablenkbar. Auch der Gesamtüberblick fehlt ihnen aufgrund der geringen Körpergröße oft.