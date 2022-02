Gratis E-Bike-Kurse

Mit dem E-Bike eröffnet sich für viele Menschen eine neue Welt der Mobilität. Doch ein Elektrofahrrad bringt auch neue Gefahren mit sich: höhere Geschwindigkeiten, verlängerte Bremswege und eine ungewohnte Fahrdynamik. Um die Fahrsicherheit zu erhöhen, bietet der ÖAMTC in Kooperation mit dem Land Kärnten kostenlose E-Bike-Kurse im Mobilitätspark an. Hier wird in geschützter Umgebung und im eigenen Tempo der Umgang mit den E-Fahrrädern trainiert. Fachkundige Instruktoren stehen mit Tipps und Tricks zur Seite.

Aktuelle Termine und Anmeldung unter Tel. 04242 35 300 oder online.

Weitere Kursangebote im Mobilitätspark Kärtnen finden sie hier.