Hohes Unfallrisiko an Kreuzungen

In Österreich ereignet sich fast jeder dritte Verkehrsunfall mit Personenschaden (UPS) auf Bundes-, Landes- oder Gemeindestraßen außerhalb der Ortsgebiete. Gleichzeitig resultieren fast zwei Drittel aller im Straßenverkehr tödlich Verunglückten aus diesen Unfällen. Eine Gefahrenquelle sind dabei Straßenkreuzungen und -einmündungen, an denen im Schnitt 32 Verkehrsteilnehmende pro Jahr tödlich verunglücken und mehr als 500 schwer verletzt werden (Quelle: Statistik Austria, Unfälle mit Personenschaden, Bearbeitung ÖAMTC Unfallforschung).

Diese Zahlen haben der Mobilitätsclub und seine Partner (ADAC Unfallforschung und AXA Schweiz) zum Anlass genommen, derartige Unfälle genauer zu analysieren und Gegenmaßnahmen abzuleiten. "Zunächst ist festzuhalten, dass sich das Unfallgeschehen an Kreuzungen in den einzelnen Ländern der D-A-CH-Region unterscheidet: In Österreich ist der Zusammenprall mit dem Querverkehr besonders häufig, in Deutschland die Kollision mit dem Gegenverkehr beim Linksabbiegen . In der Schweiz verunfallt hingegen oft ein von der niederrangigen in die höherrangige Straße einbiegendes Fahrzeug", berichtet ÖAMTC-Unfallforscher David Nosé. "Eine einheitliche, länderübergreifende Lösung für diese Problematik kann es also leider nicht geben."